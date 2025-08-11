L’amour est dans le pré, que sont-ils devenus ? C’est ce soir sur M6 (11 août)



« L’amour est dans le pré, que sont-ils devenus ? » au programme TV du lundi 11 août 2025 – C’est le grand retour de « L’amour est dans le pré » ce lundi soir sur M6 ! Avant le lancement de la saison 20, place à la première partie de « Que sont-ils devenus ? » pour prendre des nouvelles des agriculteurs de la saison précédente.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay sur M6+.







L’amour est dans le pré : que sont-ils devenus ? Épisode 1

Karine Le Marchand retrouve les héros de la saison précédente pour un moment empreint de nostalgie et de joie, où amitié et amour poursuivent leur belle histoire. Les agriculteurs de la saison 19 se réunissent pour célébrer deux événements spéciaux : les 70 ans de Gillou, doyen emblématique, et l’anniversaire surprise de Pascal pour ses 60 ans. Dans cette ambiance festive et émouvante, l’animatrice prend des nouvelles de chacun, revient sur leurs parcours, et accueille même quelques visages connus de la saison 18, venus partager la fête.

VIDÉO L’amour est dans le pré : que sont-ils devenus ? Extrait