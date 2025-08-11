Tout le monde veut prendre sa place : retour des inédits ce lundi, Joël éliminé ?



Publicité





Après deux semaines de pause estivale, Tout le monde veut prendre sa place retrouve sa place à l’antenne dès ce lundi 12 août à l’heure du déjeuner sur France 2. Les fidèles du jeu animé par Cyril Féraud pourront suivre à nouveau le parcours exceptionnel de Joël, champion en titre.











Publicité





Avec déjà 172 victoires à son actif et un impressionnant pactole de 158 500 euros, Joël s’apprête à défendre une fois encore son fauteuil rouge face à de nouveaux challengers bien décidés à le détrôner.

Mais cette semaine pourrait bien marquer un tournant. En effet, il y a quelques semaines, le journaliste médias Clément Garin a lâché une information intrigante sur X (ex-Twitter) : selon lui, Joël devrait être éliminé cette semaine.

Alors, la série de victoires de Joël va-t-elle prendre fin dans les prochains jours ? Réponse chaque midi sur France 2.



Publicité



