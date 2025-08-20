Audiences 19 août 2025 : « S.W.A.T » leader devant « O.P.J »

Par

Audiences 19 août 2025 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences mardi soir avec la nouvelle saison inédite de la série « S.W.A.T », qui a été suivi par 2,60 millions de téléspectateurs pour 15,8% de pda.


C’est juste devant France 3 avec une rediffusion de la série « O.P.J », qui a captivé 2,46 millions de téléspectateurs pour 15% de pda. C’est en hausse sur une semaine.

Capture TF1


Audiences 19 août 2025 : les autres chaînes

France 2 suit avec la rediffusion du documentaire « Le plus beau pays du monde », qui a captivé 1,96 millions de téléspectateurs pour 12,4% de pda.

M6 suit avec un numéro inédit du magazine « Zone interdite », qui a attiré 1,32 million de téléspectateurs pour 8,6% de pda.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

