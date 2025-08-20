« La petite sirène » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur M6 (20 août)



« La petite sirène » : histoire et interprètes du film inédit d’M6 ce soir, mercredi 20 août 2025 – Ce mercredi soir, M6 diffuse le film inédit « La petite sirène ». De quoi passer une belle soirée de vacances d’été en famille.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne ou sur M6+ via sa fonction direct.







« La petite sirène » : le synopsis

Ariel, la plus jeune fille du roi Triton, est une sirène intrépide et pleine de curiosité, animée d’un irrésistible désir d’aventure. Fascinée par le monde des humains, elle brave les interdits pour explorer ce qui se cache au-delà des flots. Lors d’une escapade à la surface, elle s’éprend du prince Éric. Bien qu’il soit défendu aux sirènes d’entrer en contact avec les hommes, Ariel choisit d’écouter son cœur. Elle conclut alors un pacte avec Ursula, la redoutable sorcière des mers, qui lui offre la possibilité de marcher parmi les humains. Mais ce marché périlleux menace non seulement sa propre vie, mais aussi l’avenir du royaume de son père…

Interprètes et personnages

Avec Halle Bailey (Ariel), Jonah Hauer-King (Le prince Eric), Melissa McCarthy (Ursula), Javier Bardem (Le roi Triton), Noma Dumezweni (la reine Selina), Art Malik (Grimsby), Jessica Alexander (Vanessa)



