Ici tout commence du 20 août : terrible attaque au Résonance (résumé + vidéo épisode 1245 en avance)



Publicité





Ici tout commence du 20 août 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1245 – L’inauguration du Résonance aura bien lieu ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Malgré les multiples attaques, Claire et Olivia tiennent bon. Mais on va de nouveau s’en prendre à leur restaurant et en plein service !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 20 août – résumé de l’épisode 1245

Après le vol de leur stock, Claire et Olivia envisagent d’annuler l’inauguration du Résonance. Jasmine, culpabilisant, obtient l’accord de Teyssier et Clotilde pour puiser dans l’Économat. Avec l’aide de Julia, elle récupère les ingrédients et fait la paix avec elle. Jim vient ensuite prêter main forte et tous cuisinent ensemble. Le service est un succès et les cheffes sont félicitées. Mais alors que Jim filme leur discours, des bombes lacrymogènes éclatent dans la salle. En poursuivant l’assaillant, il est violemment assommé avec une barre de fer !

De son côté, Gaëtan, encouragé par Constance, décide d’organiser des Olympiades pour relancer la motivation des élèves. Ninon, qui cherche à s’intégrer, s’y intéresse vivement. Mais elle découvre que Billie, Mattéo et Gary l’ont volontairement écartée de leurs projets de glaces pour le café de Jude. Blessée mais lucide sur son comportement, elle peut compter sur le soutien de Pénélope, qui reproche à ses amis leur manque de respect et les pousse à se rattraper.



Publicité





A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Olivia et Claire font une découverte choc (vidéo épisode du 22 août)

Ici tout commence du 20 août 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.