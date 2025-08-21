Audiences 20 août 2025 : « Astrid et Raphaëlle » leader devant « Les gardiens de la galaxie 2 »

Par /

Audiences 20 août 2025 – Même en rediffusion, c’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences mercredi soir avec un épisode de la série « Astrid et Raphaëlle », qui a réuni 3,12 millions de téléspectateurs pour 19,2% de pda.


C’est devant TF1 avec la rediffusion du film « Les gardiens de la galaxie Vol. 2 », qui a rassemblé 1,98 million de téléspectateurs pour 14,6% de pda.

© Caroline DUBOIS -JLA – FRANCE TELEVISIONS


Audiences 20 août 2025 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec une rediffusion du magazine « Secrets d’histoire », qui a intéressé 1,77 million de téléspectateurs pour 11,8% de pda.

M6 suit avec le film inédit « La Petite Sirène », qui a rassemblé 1,43 million de téléspectateurs pour 10,3% de pda.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

