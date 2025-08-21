« Notre Tout Petit Petit Mariage » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur TF1 (21 août 2025)



« Notre Tout Petit Petit Mariage », c’est le film inédit qui vous attend ce jeudi 21 août 2025 sur TF1. Une comédie déjantée signée Frédéric Quiring avec Ahmed Sylla et Camille Lou dans les rôles principaux.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne







« Notre Tout Petit Petit Mariage » : résumé, histoire

Max et Lou s’étaient juré un mariage intime, uniquement en compagnie de leurs témoins. Mais c’était sans prévoir la gigantesque fête surprise qui les attend ! De quatre invités, ils passent à trois cents convives… et la situation leur échappe rapidement. Ils rêvaient d’un moment tout en simplicité, ils vont vivre un événement démesuré !

Le casting

Avec : Ahmed Sylla (Max), Camille Lou (Lou), Grégoire Bonnet (Charles), Marc Riso (Paul)



Bande-annonce du film (vidéo)

On termine comme toujours avec les images et la bande-annonce officielle de votre film.

La suite c’est ce soir dès 21h10 sur TF1.