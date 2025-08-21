Ici tout commence du 21 août : Jim indemne, une nouvelle menace (résumé + vidéo épisode 1246 en avance)



Ici tout commence du 21 août 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1246 – Jim sort indemne de l’agression dont il a été victime hier soir dans votre série « Ici tout commence ». Et alors qu’il se réconcilie avec Jasmine, Olivia et Claire reçoivent une nouvelle menace…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 21 août – résumé de l’épisode 1246

Au petit déjeuner, Jim raconte son agression nocturne, dont il sort indemne. Pendant ce temps là, Clotilde rend visite à Olivia et Claire, inquiètes après l’attaque au Résonance. Malgré ses doutes, Olivia accepte de rouvrir le restaurant, convaincue par Claire.

Julia rend visite à Jim mais, surprise par l’arrivée de Jasmine, il lui demande de se cacher. Elle assiste alors à leur réconciliation amoureuse. Blessée, elle s’éloigne et demande ensuite à Jim de garder ses distances.



Le soir, Olivia et Claire découvrent une lettre de menace sur la vitre du Résonance : « Vous croyez que la tempête est derrière vous ? Vous n’êtes pas prêtes pour l’ouragan. Fermez votre restaurant. Dernier avertissement ». Elles comprennent que leur agresseur les espionne, Olivia veut fermer.

Au studio, Tom, Lionel, Billie et Emi se croisent. Emi confie son envie de renouer avec Lionel et l’invite dans sa brigade. Mais elle apprend ensuite qu’il a couché avec Thelma…

Ici tout commence du 21 août 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.