Audiences 24 août 2025 : « Spy » loin devant « Le petit piaf »



Publicité





Audiences 24 août 2025 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences dimanche soir avec la rediffusion du film « Spy », qui a intéressé 2,68 millions de téléspectateurs pour 17,6% de pda.





C’est loin devant France 2 avec le film inédit « Le petit piaf », qui a réuni 1,88 million de téléspectateurs pour 11,5% de pda.







Publicité





Audiences 24 août 2025 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec un numéro inédit de « Capital », qui a intéressé 1,58 million de téléspectateurs pour 10,5% de pda.

France 3 suit avec la rediffusion du téléfilm « La reine du crime présente : Invitation à un meurtre », qui a été suivi par 1,69 million de téléspectateurs pour 10,3% de pda.



Publicité





Source chiffres audiences : Médiamétrie