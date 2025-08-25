Ici tout commence du 25 août : Olivia soupçonne Louis (résumé + vidéo épisode 1248 en avance)

Ici tout commence du 25 août 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1248 – C’est l’heure du grand retour de Louis Guinot ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Il se retrouve face à Olivia et Claire, qui ne s’attendaient pas du tout à le voir…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.



Ici tout commence du 25 août – résumé de l’épisode 1248

Louis révèle à Claire qu’il a appris sa remise de peine à la dernière minute. Il est venu car il veut aider à identifier l’agresseur du Résonance, mais elle refuse. Olivia interrompt leur échange et décide de tenir Louis à l’écart.

De son côté, Jim annonce à Jasmine son divorce imminent avec Julia, ce qui la soulage. Plus tard, Olivia teste une recette avec un ingrédient rare offert par Louis, étonnant Julia.



Parallèlement, Patrice Laurent prépare une masterclass à l’Institut et confie vouloir ouvrir un restaurant dans la région. Mais Loup révèle qu’il l’a maltraité par le passé et qu’il convoite le Résonance. Clotilde découvre que Patrice pourrait le récupérer si l’établissement échoue.

Mais Olivia en vient à soupçonner Louis. Elle montre à Claire un ticket prouvant qu’il était à Marseille avant les attaques… Il leur a menti, il n’est pas sorti de prison vendredi mais bien avant !

Bérénice présente son dessert signature, mais Teyssier juge qu’il manque quelque chose. Déçue, elle boit au Coffee Shop où Joséphine lui fait goûter ses cocktails. Coline retrouve Bérénice ivre…

Ici tout commence du 25 août 2025 – extrait vidéo

