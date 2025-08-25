Bruno sur Fun Radio : retour de la matinale avec un changement de taille



Ce lundi matin, Bruno Guillon a signé son grand retour à la tête de la matinale de Fun Radio. Une rentrée attendue par les auditeurs, d’autant que l’émission s’ouvre cette saison avec une nouveauté majeure dans l’équipe.











Aux côtés de Bruno, on retrouve désormais Karina, Pino… et Soanne, qui fait son entrée dans la bande. Elle prend la place de Maurine, présente dans la matinale ces dernières saisons. Mais que les fans se rassurent : Maurine ne disparaît pas de l’antenne !

Changement de case oblige, elle est désormais aux commandes de « La suite », dès 10h, aux côtés de Mikka et Lul. Les deux animatrices ont donc tout simplement échangé leurs rôles, une surprise qui n’a pas manqué de faire réagir les auditeurs dès les premières heures de la journée.

Avec ce petit jeu de chaises musicales, Fun Radio promet une saison pleine de nouveautés et d’énergie, aussi bien au réveil qu’en fin de matinée.



