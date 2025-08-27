Audiences 26 août 2025 : « La stagiaire » loin devant « S.W.A.T »



Audiences 26 août 2025 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences mardi soir avec la nouvelle saison inédite de la série « La stagiaire », qui a captivé 4,5 millions de téléspectateurs pour 26,5% de pda.





C’est loin devant TF1 avec un épisode inédit de la série « S.W.A.T », qui a été suivi par 2,21 millions de téléspectateurs pour 13,1% de pda.







Audiences 26 août 2025 : les autres chaînes

France 2 suit avec la fiction documentaire « Tuer au nom de Dieu, enquête sur le massacre de la Saint-Barthélemy », qui a captivé 1,56 millions de téléspectateurs pour 9,2% de pda.

M6 suit avec le film d’animation inédit « Elémentaire », qui a attiré 1,25 million de téléspectateurs pour 8,1% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie