Ici tout commence du 27 août : Mehdi s’en va, Louis s’allie à Jasmine pour faire tomber le chef Laurent (résumé + vidéo épisode 1250 en avance)

Ici tout commence du 27 août 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1250 – Mehdi est sur le départ ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et Louis va proposer à Jasmine de l’aider à faire tomber le chef Laurent…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 27 août – résumé de l’épisode 1250

Au Double A, Pénélope charge Ninon de surveiller Gary et Thelma. Mais en plein service, Gary se brûle sans douleur : il est insensible. Enzo l’envoie à l’infirmerie.

À l’Institut, Teyssier veut mettre en avant le dessert de Bérénice via un discours filmé. Stressée, elle découvre finalement un public bienveillant, dont Mehdi, venu lui dire adieu avant son départ pour Bordeaux. Teyssier surprend tout le monde en reproduisant le dessert de Mehdi et en louant son talent.



De son côté, Jasmine peine à pardonner à Jim. Mais Julia finit par révéler que c’est elle qui a demandé le divorce, trahissant ainsi le mensonge de Jim. Jasmine, blessée, rompt avec lui. Plus tard Louis, retrouve Jasmine. Il lui annonce qu’il a élaboré un plan risqué et qu’il a besoin d’elle pour faire tomber le chef Laurent…

Ici tout commence du 27 août 2025 – extrait vidéo

