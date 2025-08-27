« Tacker » : votre nouvelle série inédite ce soir sur TF1 (27 août 2025)



Tracker, vos épisodes inédits du mercredi 27 août 2025 – C’est ce mercredi soir que TF1 lance sa nouvelle série « Tracker » avec les deux premiers épisodes inédits.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







Tracker du 27 août 2025, vos épisodes

Épisode 1 « L’affaire Gil Brown » : Après avoir secouru une randonneuse en détresse, Colter Shaw (Justin Hartley), aventurier chevronné spécialisé dans la recherche de personnes disparues, se voit confier une nouvelle mission par ses associés : retrouver Gil Brown, un adolescent de quatorze ans parti rejoindre son père biologique, dont le passé criminel intrigue et inquiète. Très vite, Colter comprend que Gil n’est pas seulement en quête de son père, mais qu’il a été enlevé par quelqu’un lié à ce dernier, récemment décédé dans des circonstances mystérieuses. En plongeant dans cette affaire, Colter découvre des secrets troublants sur le père de Gil et les menaces qui pèsent sur le garçon. Pour le sauver, il devra naviguer au cœur d’un réseau complexe de trahisons et de mystères, au risque de mettre sa propre vie en danger.

Épisode 2 « Qu’est-il arrivé à Jackson Cheong ? » : Colter rend visite à sa mère, préoccupée pour sa sécurité, tandis qu’il traverse lui-même une période de remise en question. Peu après, il accepte d’enquêter à la demande des parents de Jackson Cheong, porté disparu. Selon eux, leur fils s’est récemment engagé dans une relation avec une femme beaucoup plus âgée, avant de couper tout contact. En retraçant son parcours, Colter découvre que Jackson a rejoint une secte dirigée par un chef charismatique exerçant une forte emprise sur ses fidèles. Alors qu’il tente de percer les secrets de cette communauté, Colter subit des manœuvres de manipulation, le gourou allant jusqu’à exploiter des éléments de sa propre vie privée pour le déstabiliser. Malgré ces pressions, il poursuit sa quête, bien décidé à ramener Jackson, lequel refuse pourtant de quitter le groupe qui l’a adopté.



Personnages et interprètes

Avec : Justin Hartley (Colter Shaw), Fiona Rene (Reenie Greene), Abby McEnany (Velma Bruin), Eric Graise (Bobby Exley)