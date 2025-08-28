Audiences 27 août 2025 : « Tracker » leader devant « Astrid et Raphaëlle »

Par /

Audiences 27 août 2025 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences mercredi soir avec le lancement de la nouvelle série inédite « Tracker », qui a rassemblé 4,05 million de téléspectateurs pour 24% de pda.


C’est devant France 2 avec la rediffusion d’un épisode de la série « Astrid et Raphaëlle », qui a réuni 2,76 millions de téléspectateurs pour 16,4% de pda.

Capture TF1


Audiences 27 août 2025 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec le documentaire inédit « Fabuleuse Provence », qui a intéressé 1,48 million de téléspectateurs pour 9,2% de pda.

M6 suit avec un numéro inédit du magazine « Zone Interdite », qui a rassemblé 921.000 téléspectateurs pour 6,1% de pda.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

