Le Grand Échiquier du 28 août : les invités de la spéciale Afrique ce soir sur France 2

Le Grand Échiquier du 28 août 2025 – Ce soir sur France 2, Claire Chazal et André Manoukian présentent un nouveau numéro inédit de son émission « Le Grand Échiquier ». Cette soirée inédite est consacrée à l’Afrique : un continent vibrant, foisonnant de talents, d’histoires, de musiques et de cultures qui rayonnent bien au-delà de ses frontières.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne puis en replay sur France.TV.







Le Grand Échiquier du 28 août 2025 : présentation

Depuis le musée du Quai Branly – Jacques Chirac, haut lieu de rencontre et de dialogue entre les cultures, Le Grand Échiquier – Spécial Afrique met à l’honneur la richesse, la diversité et la créativité de l’Afrique contemporaine à travers une soirée festive, généreuse et inspirante.

Aux côtés de Claire Chazal et André Manoukian, des artistes venus d’horizons multiples – natifs du continent, issus de la diaspora ou passionnés d’Afrique – entraînent le public dans un voyage unique mêlant musique, poésie, danse et littérature.



Les invités ce soir

Parmi les invités de cette soirée exceptionnelle :

Omar Sy, figure populaire et engagée, incarnation d’une Afrique contemporaine et rayonnante

Angélique Kidjo et Youssou N’Dour, véritables icônes de la scène internationale

Yemi Alade, surnommée la « Beyoncé d’Afrique », qui électrisera le plateau par son énergie flamboyante

Mc Solaar & Marie-Flore, rencontre singulière entre rap poétique et chanson contemporaine

Sofiane Pamart, pianiste aux influences métissées

Ayo, Lubiana, KeBlack et Ouidad, pour des performances aux couleurs de la soul, de la pop et des rythmes africains

Cyrielle Ndjiki Nya, soprano, et le duo Walid Ben Selim & Marie-Marguerite Cano à la harpe, pour des instants suspendus

Mehdi Kerkouche, chorégraphe inspiré, accompagné de ses danseurs du Centre chorégraphique national de Créteil

Jean-Christophe Rufin, Alain Mabanckou et Pascal Blanchard, pour faire entendre les voix de l’Histoire, des mémoires et des identités

L’Orchestre Appassionato dirigé par Mathieu Herzog et le Chœur des enfants de la Cité des Marmots, qui accompagneront Angélique Kidjo dans cette grande fête des cultures africaines

Un moment particulièrement émouvant viendra marquer la soirée :

Le duo mythique Amadou & Mariam apparaîtra dans l’une de ses toutes dernières prestations télévisées, enregistrée quelques semaines avant la disparition d’Amadou. Leur complicité artistique et humaine y resplendit une ultime fois à l’écran, au fil d’une interview touchante menée par Claire Chazal.

Cette émission est dédiée à la mémoire d’Amadou, en hommage à son immense talent et à son rayonnement qui ont marqué des générations d’artistes et de spectateurs à travers le monde.

France 2 vous convie ainsi à une grande soirée festive, placée sous le signe du partage, de la transmission et de l’émotion, où se tissent musiques traditionnelles, classiques et urbaines, héritages et créations, racines et élans vers l’avenir.