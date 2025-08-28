Ici tout commence du 28 août : Louis est allé trop loin, Clotilde le menace (résumé + vidéo épisode 1251 en avance)



Ici tout commence du 28 août 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1251 – Louis va aller beaucoup trop loin ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Le fils de Claire est incontrôlable alors que Clotilde apprend son retour.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 28 août – résumé de l’épisode 1251

Constance reprend son poste d’infirmière à l’Institut, mais elle redoute que les élèves n’aient plus confiance en elle. Dès sa première journée, Gary, insensible à la douleur, lui confie son secret et lui demande de le taire. Constance accepte, à condition qu’il passe régulièrement la voir pour des contrôles.

De son côté, Tom lance un banquet médiéval et se heurte aux moqueries de Zoé et Carla. En représailles, il les surnomme « le club des CAS » (Claqués au Sol). Piquée au vif, Carla prépare une revanche gastronomique.



Au Résonance, Jasmine découvre un sachet de mort-aux-rats. Claire et Olivia veulent appeler la police. Mais c’est Louis qui a piégé le chef Laurent avec ce poison et a menacé de le tuer. Il finit par avouer à sa mère, Claire, qu’il est responsable, mais il protège Jasmine en ne balançant pas qu’elle était dans le coup. Claire, bouleversée, réalise que son fils est plus dangereux que jamais.

Clotilde apprend par Loup que Louis est sorti de prison et vient l’affronter au Résonance, exigeant son départ. Clotilde va jusqu’à le menacer ! Louis prendra-t-il le risque de rester ?

Ici tout commence du 28 août 2025 – extrait vidéo

