Ça commence aujourd’hui du 25 août 2025 : sommaire et extrait vidéo

Ça commence aujourd’hui du 25 août 2025, le sommaire – Ce lundi après-midi, Faustine Bollaert fait sa rentrée et vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, il a pour thème « Ce test ADN qui vient de chambouler leur vie ! ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 25 août 2025 à 13h55 « Ce test ADN qui vient de chambouler leur vie ! » (inédit)

Née sous X, Julie, 31 ans, décide de partir à la recherche de ses origines. Elle était loin d’imaginer les révélations qui allaient surgir. Après un test ADN, elle entre en contact avec Karine, qu’elle pense être sa mère biologique. Mais la vérité est tout autre : Karine n’est pas sa mère… c’est en réalité sa demi-sœur qui se révèle être la véritable mère biologique de Julie !

Et à 15h05 : « Une lettre…et le cours de leur vie a changé » (rediffusion)

Cet après-midi dans Ça commence aujourd’hui, trois invités viendront raconter comment une simple lettre a bouleversé leur destin : Jean, qui lors d’une promenade sur la plage a découvert une mystérieuse bouteille échouée ; Anisse, qui après un don de moelle osseuse a pu échanger anonymement avec le receveur grâce à une lettre précieuse ; et Jean-Michel, qui a replongé dans l’Histoire en retrouvant la correspondance entre son père et une jeune Allemande juive entre 1938 et 1940.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 25 août 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

