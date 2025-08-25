Camping Paradis du 25 août 2025 : vos épisodes cet après-midi sur TF1



Camping Paradis du 25 août 2025 – Ce lundi et pour bien débuter la semaine sur TF1, Laurent Ournac vous propose deux épisodes de votre série « Camping Paradis ». Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





Camping Paradis du 25 août 2025 : l’épisode « La colo au camping »

Nicolas, moniteur de colonie, arrive au camping avec les enfants. Il attend l’arrivée de la nouvelle animatrice, appelée en urgence pour remplacer son père, victime d’un accident. À sa grande surprise, c’est sa sœur Adèle qui se présente. Or, depuis des années, ils n’ont plus aucun contact. Aussitôt, Nicolas redoute qu’elle ne soit revenue que pour reprendre les rênes de la colonie, cette entreprise familiale à laquelle il s’est entièrement consacré aux côtés de leur père.

De son côté, Caroline rejoint le camping avec son fils Paul. Tous deux attendent Manon, la fille aînée partie quelques mois à l’étranger pour ses études. Mais Manon rentre plus tôt que prévu. Face à sa mère, elle avoue ne plus vouloir se cacher derrière le rôle de la grande sœur. Elle veut révéler la vérité : Paul est son fils, et elle souhaite désormais assumer sa place auprès de lui.



Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Géraldine Lapalus (Amandine), Candiie (Audrey), Cécilia Cara (Manon), Constance Labbé (Adèle), Pierre-Antoine Billon (Nicolas), Talina Boyaci (Samia), Patrick Paroux (Parizot), Marius Blivet (Paul), Oleg Ossina (Nathan), Benjamin Douba Paris (Théo), Salomé Degeer (Alice), Aidan Le Groumellec (Teva), Salomé Doduik (Romane), Maxime Bobin-Legarrec (Aurélien), Sasha Crapanzano (Luna)

Avec la participation de : Véronique Jannot (Caro)

A 16h10 l’épisode « 3 papas et une maman »

Juliette, en vacances au camping avec ses enfants, doit les ramener à leurs pères respectifs, Marco et Jean, dont c’est désormais le tour de profiter des vacances. Tout doit se dérouler avant l’arrivée de Jérémie, son nouveau compagnon, venu pour lui présenter sa fille. Mais rien ne se passe comme prévu… Juliette se retrouve à jongler entre ses deux ex jaloux et son nouveau partenaire.

Pendant ce temps, Tom reçoit une visite inattendue : Gilles, absent depuis longtemps, revient avec fierté pour présenter sa nouvelle petite amie, Lydia, avec qui il partage ses premières vacances en amoureux. Mais il n’avait pas anticipé la présence de Michèle, sa mère, prête à les coller toute la journée…

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Constance Labbé (Adèle), Marion Game (Michèle), Charlie Nune (Juliette), Yannig Samot (Marco), Guillaume Denaiffe (Jean), Franz Lang (Gilles), Justine Bruneau (Lydia), Rémi Pedevilla (Jérémie), Madeleine Pougatch (Alice), Patrick Paroux (M. Parizot), Jaïa Caltagirone (Tara), Titouan Bouzard (Milo)