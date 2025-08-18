Camping Paradis : vos épisodes cet après-midi sur TF1 (18 août 2025)



Camping Paradis du 18 août 2025 – Ce lundi après-midi et pour bien débuter cette semaine estivale sur TF1, Laurent Ournac vous propose deux épisodes de votre série « Camping Paradis ». Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Camping Paradis du 18 août 2025 : l’épisode « Western Camping »

Cette semaine, Tom reçoit son ami Patrick, venu animer des jeux sur le thème du western pour célébrer le lancement de son nouveau jeu de société. Mais Patrick n’avait pas prévu la visite surprise de son nouveau directeur, venu évaluer ses méthodes de vente… et qui, à sa grande surprise, a la moitié de son âge ! Une véritable guerre des générations s’annonce. Et ce n’est pas tout : Tom tombe des nues en voyant débarquer Hervé… pour la première fois sans Jean-Pi !

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Princess Erika (Rosy), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Géraldine Lapalus (Amandine), Jennifer Lauret (Ariane Leroy), Julien Cafaro (Hervé), Pierre-Arnaud Juin (Patrick Duroi), Patrick Paroux (Mr Parizot), Elodie Bollée (Juliette Duroi), Romain Deroo (Vincent Cordier), Laurence Porteil (Céline Jolivel), Jean-Gabriel Nordmann (Sven Nilsson), Guillaume Clement (Guillaume Jolivel), Antoine Bory (Le petit fils Nilsson), Serge Lopez (Raleur 1), Nader Soufi (Raleur 2), Marc Brun (Raleur 3), Catherine Brun (Raleuse 1), Isabelle Bondiau (Raleuse 2)



A 16h10 l’épisode « Mon meilleur ami »

Le camping est en pleine effervescence avec l’organisation du concours du meilleur campeur, tandis que Tom et son équipe guettent l’arrivée d’une nouvelle recrue… qui se fait désirer. Comme chaque été, Alex et Fred, amis de toujours et éternels célibataires, se retrouvent au Camping Paradis. Mais cette année, leurs vacances prennent une tournure inattendue : alors qu’Alex s’apprête enfin à avouer ses sentiments à son meilleur ami, Fred lui présente Alicia, une charmante Québécoise… qu’il vient de demander en mariage ! Pour Alex, c’est la douche froide, et leur belle amitié pourrait bien voler en éclats.

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Géraldine Lapalus (Amandine), Aurélie Konaté (Aurélie), Patrick Paroux (Mr Parizot), Charlie Nune (Alexandra), Renaud Leymans (Fred), Juliet Coren-Tissot (Alicia), Manoëlle Gaillard (Josiane), Dimitri Mazzuchini (Le livreur), Antoine Robert (Le gars séduisant), Laurent Mulot (Cascadeur)