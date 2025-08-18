Les 12 coups de midi du 18 août : Line éliminée, nouvel indice sur l’étoile mystérieuse



Publicité





Les 12 coups de midi du 18 août 2025, Line éliminée – Line a déjà été éliminée ce lundi midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Alors que l’étoile mystérieuse sera bientôt entièrement dévoilée, Line a échoué et est repartie avec 26.650 euros de gains en 4 victoires.











Publicité





Les 12 coups de midi du 18 août, plus que 17 cases sur l’étoile mystérieuse

C’est Marina qui est devenue Maître de Midi aujourd’hui, elle a fait 2 erreurs sur le Coup de Maître et n’a remporté que 100 euros à partager avec un téléspectateur. Sur l’étoile mystérieuse, on a un nouvel indice : des bougies. Il s’ajoute aux précédents : une piscine couverte, un cerf, une chauve souris, un scooter rose, des ciseaux, et un jeu de cartes. Elle sera entièrement dévoilée jeudi ou vendredi.

Derrière cette étoile, rappelons que ce devrait être Philippe Katerine, qui a joué dans le film « Le grand bain ». Le scooter fait référence au film « Voyages en Italie », le cerf de l’un de ses tableaux, et les ciseaux en référence à ses études d’arts plastiques. Quant aux bougies, ça pourrait rappeler la flamme olympique alors que Philippe Katerine avait participé, nu, à la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024.

Noms déjà proposés : Florent Manaudou, Michael Phelps, Guillaume Canet, Julien Doré, Cyril Lignac, Margot Robbie, Robert Pattinson



Publicité





Les 12 coups de midi, vidéo replay du 18 août

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+