Plus belle la vie spoiler : Thomas déchiffre la suite de l’énigme (19 août 2025)

Thomas va finalement déchiffrer la suite de l’énigme de Santoni demain dans votre série marseillaise de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du mardi 19 août 2025, Thomas finit par comprendre que la feuille avec des signes représentent des chiffres en grec ancien.











Les deux nombreux représentent un emplacement sur le plan du réservoir. Mais Louis annonce à Thomas, Djawad, Barbara et Aya que c’est sous l’eau !

Après avoir piraté le téléphone du directeur de la compagnie des eaux, Louis fait une découverte capitale : le réservoir est vidé deux fois par an. La prochaine purge aura lieu dans deux jours : ils disposeront de seulement trente minutes pour récupérer le magot ! Passé ce délai, les vannes s’ouvrent et 15 000 tonnes d’eau risquent de les engloutir.



