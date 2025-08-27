Demain Nous Appartient du 27 août : Kévin démasqué, Marianne face à Ellie ! (résumé + vidéo épisode 2018 en avance)



Demain nous appartient du 27 août 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2018 de DNA – Kévin est démasqué et doit passer aux aveux ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Il squattait chez Marianne et doit présenter ses excuses. Mais la mère de Chloé va ensuite découvrir la jeune Ellie dans son jardin…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 27 août 2025 – résumé de l’épisode 2018

Au commissariat, Roxane remarque une odeur suspecte et Nordine lui avoue qu’il utilise de l’insecticide : son appartement est infesté de punaises de lit depuis qu’il a ramené un fauteuil trouvé dans la rue. Roxane panique, craignant d’en avoir attrapé. Au Spoon, Nordine tente de savoir si Gabriel a été piqué, or celui-ci découvre ses boutons et comprend qu’il a dormi sur le fauteuil contaminé. Avec Soraya, il entreprend un grand ménage, mais celle-ci préfère garder le secret vis-à-vis de leurs proches, quitte à éveiller des soupçons.

Pendant ce temps, la police enquête sur Ellie, fugueuse depuis trois semaines. Violette la croise près d’une boulangerie et comprend qu’elle est affamée. Roxane réussit à pirater son compte Instagram et découvre qu’elle est en contact avec Gabin, un ado de Sète. Interrogé, il reconnaît qu’Ellie l’a manipulé pour squatter chez lui et lui soutirer de l’argent.



Par ailleurs, Marianne et Judith découvrent que leur cave a été squattée. Le sweat laissé sur place appartient à Kevin, le petit frère de Benny. Convoqué, il admet avoir volé les clés à l’ancienne propriétaire. Benny le force à s’excuser auprès de Marianne, qui choisit finalement de ne pas porter plainte malgré la gravité de la situation.

En fin de journée, Marianne dîne avec Sébastien et l’embrasse avant de rentrer chez elle. Mais seule, elle entend un bruit inquiétant et se retrouve face à Ellie, apparue chez elle en pleine nuit.

VIDÉO Demain nous appartient du 27 août – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

