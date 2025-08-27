Tout le monde veut prendre sa place : Marie-José éliminée, qui est la nouvelle Championne ? (27 août)

C’est fini pour Marie-José dans le jeu de Cyril Féraud « Tout le monde veut prendre sa place ». Elle a essuyé une défaite fatale ce mercredi midi face à Vanessa, qui lui a pris sa place dans le fameux fauteuil rouge !


Tout le monde veut prendre sa place : Marie-José éliminée, qui est la nouvelle Championne ? (27 août)
Capture FTV


Et pour cause, Vanessa a remporté la victoire et Marie-José, apparemment décidée à partir, ne lui a proposé que 200 euros. Vanessa a donc refusé son offre et est devenue Championne, avec 1.800 euros de gains.

Marie-José repart avec 14.500 euros de gains en 12 victoires.

Tout le monde veut prendre sa place du 27 août, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce mercredi 27 août 2025, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv


