Plus Belle La Vie du 27 août 2025 : Idriss se confie, Robert part avec Mirta (résumé + extrait vidéo épisode 407 en avance)

Plus belle la vie du 27 août 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 407 de PBLV – Robert va prendre la fuite cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Il est le complice de Santoni et alors que Thomas et Djawad sont à ses trousses, il les sème et quitte Marseille avec Mirta !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 27 août 2025 – résumé de l’épisode 407

Barbara, Thomas et Djawad s’interrogent sur le lien entre Santoni et Robert Favre. Barbara a du mal à y croire, mais Thomas et Djawad en sont persuadés. Djawad se rappelle que c’est Mirta qui avait récupéré la bible après que Thomas ait jeté le colis. Robert était présent ce jour-là, il a tout vu et tout entendu, notamment quand Djawad avait évoqué le ticket gagnant. Pour eux, il ne fait plus de doute : c’est bien lui.

Thomas va remercier Gabriel à son cabinet médical. Il regrette que son mari ait dû mentir à la police et ne sait comment le remercier. Gabriel, lui, veut la vérité : il est persuadé que Thomas est impliqué dans l’affaire des lingots. Mais Thomas reste muet. Gabriel lui propose alors un soutien financier, ce que Thomas refuse, préférant qu’il se concentre sur leur mariage.



Pendant ce temps, Jean-Paul et Ariane examinent le compte Instagram de Thomas. Rien n’a été publié pour son anniversaire, ce qui intrigue Jean-Paul. Il est persuadé que Thomas était à la Croix du Moulin avec Djawad. Ariane, elle, doute qu’ils soient capables de monter un braquage.

Au Mistral, Thomas, Djawad et Aya discutent de Robert avec Louis. Pour eux, il correspond à tous les critères. Mais Louis les met en garde : avant d’agir, il faut être absolument certains. Plus tard, Thomas passe un coup de fil à Robert en masquant sa voix. Il lui dit savoir où est caché le magot et prévient que la police va débarquer à la résidence. Il lui conseille de s’enfuir. Robert raccroche aussitôt. Djawad redoute qu’ils aient fait une erreur…

Au Mistral, Nolan retrouve Aya en cuisine. Il lui demande s’ils ont avancé sur l’identité du complice de Santoni. Aya explique qu’ils progressent, mais que leur objectif est surtout de récupérer le magot pour sauver le Mistral avant que la police ne le saisisse. Nolan n’approuve pas : selon lui, ils n’ont pas les mêmes valeurs. Il se sent trahi, mais Aya lui rappelle qu’il l’a lui-même manipulée.

Sur la place, Thomas et Djawad surveillent Robert. Quand il apparaît, ils décident de le suivre… mais finissent par le perdre de vue. En réalité, Robert les a semés et, dissimulé, il attend qu’ils soient partis avant d’appeler Mirta. Robert retrouve ensuite Mirta dans un lieu inhabituel. Il lui annonce que, pour son anniversaire le lendemain, il veut l’emmener en escapade en décapotable. Mirta devait initialement voir sa fille mais elle finit par accepter sa proposition.

De son côté, Louisa reproche à Idriss de rester scotché sur son téléphone pour éviter la discussion. Elle l’interroge au sujet de leur sœur disparue depuis 20 ans. Elle est convaincue qu’il continue de la chercher et qu’il la croit encore en vie. Idriss assure que l’affaire est close, quand Luna arrive. Louisa, glaciale, suit Luna jusqu’au Pavillon des Fleurs.

Au Pavillon des Fleurs, Luna discute avec une représentante des services sociaux. Elle lui présente des dossiers, mais la femme se souvient que l’année précédente, Luna s’était enchaînée à une école. Louisa, qui a entendu, est impressionnée. Elle confie à Luna qu’elle comprend pourquoi Idriss est attiré par elle : elle lui rappelle leur grande sœur. Stupéfaite, Luna apprend qu’Idriss a eu une autre sœur, Inès, disparue après une fugue à 15 ans alors qu’elle était interne à Sainte-Côme. L’enquête n’avait rien donné. Louisa explique qu’Inès est un sujet tabou dans la famille, mais elle sait qu’Idriss et elle étaient très proches. Elle ajoute à Luna qu’Idriss ne s’intéresse pas à elle…

Un peu plus tard, Idriss confie à Luna sa douleur de voir Louisa réveiller leurs blessures familiales. Il a les larmes aux yeux : la disparition d’Inès est une plaie ouverte. Luna pense que Louisa a besoin de réponses pour comprendre qui était sa sœur.

Idriss accepte de répondre aux questions de Louisa sur Inès. Il reconnaît que s’il est devenu policier, c’est justement pour avoir accès au dossier et continuer de chercher leur sœur. Même après tant d’années, il garde l’espoir. Il s’excuse si Louisa a eu l’impression qu’il ne s’intéressait pas à elle et lui promet de rattraper le temps perdu.

VIDÉO Plus belle la vie du 27 août 2025 – extrait vidéo

