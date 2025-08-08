Demain Nous Appartient du 8 août : Ludo accusé, Fred se fait tirer dessus ! (résumé + vidéo épisode 2005 en avance)



Demain nous appartient du 8 août 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2005 de DNA – L’enquête va tourner au drame ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Si Victoire oriente les policiers vers Ludo, Fred est accusé via une vidéo en ligne et se fait tirer dessus !





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 8 août 2025 – résumé de l’épisode 2005

Victoire montre à Aurore une bonbonne de chlore trouvée dans la réserve de Ludo, identique à celle ayant servi au meurtre d’Hélène. Aurore alerte Karim et tous deux interrogent Ludo, qui affirme qu’elle appartient à un ami dont il entretient la piscine…

Au commissariat, Fred apparaît sur des vidéos du parc avec Victoire, le soir du meurtre. Plus tard, Victoire avoue à Fred avoir dénoncé Ludo, qui lui avait aussi demandé des anxiolytiques, qu’elle a refusés de lui fournir.



Fred est convoqué puis relâché, n’ayant pas le profil du tueur. Mais une vidéo l’accusant circule sur le net. À l’hôpital, Samuel informe Victoire, qui contacte Aurore. Roxane tente d’en trouver l’origine.

Le soir, dans le parking de l’hôpital, Fred et Victoire font face au père d’Hélène, armé. Convaincu par la rumeur, il tire sur Fred !

Pendant ce temps, Samuel découvre un maillot inconnu près de la piscine. William surprend finalement Manon et Nordine, et le maillot est à ce dernier.

Roxane voit Laurie avec un autre homme et avertit Bart, qui prétend qu’ils sont en couple libre. Plus tard, Bart remarque des taches rouges sur les mains de Laurie, qu’elle attribue à une allergie au chlore du spa.

