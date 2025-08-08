Les 12 coups de midi du 8 août : Fanny continue sans briller, nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

Les 12 coups de midi du 8 août 2025, 6 victoires pour Fanny – Nouvelle victoire pour Fanny ce vendredi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Elle a une nouvelle fois buté sur deux questions du Coup de Maître, elle a remporté 100 euros à partager avec un téléspectateur.


Les 12 coups de midi du 8 août, un scooter sur l’étoile mystérieuse

Fanny totalise ainsi 5.450 euros de gains en 6 victoires. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a un nouvel indice : un scooter. Il s’ajoute aux précédents : une piscine couverte, un cerf, et une chauve souris.

Derrière cette étoile, rappelons que l’on vous a déjà révélé en exclusivité que ça devrait être Philippe Katerine, qui a joué dans le film « Le grand bain ».

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 8 août

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+


