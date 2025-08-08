Plus Belle La Vie du 8 août 2025 : Thomas prêt à vendre, Djawad fait une découverte (résumé + extrait vidéo épisode 394 en avance)



Publicité





Plus belle la vie du 8 août 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 394 de PBLV – Thomas est prêt à vendre son bar cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais Djawad fait une découverte qui peut tout changer…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 8 août 2025 – résumé de l’épisode 394

Patrick se retrouve face à Delmas, qui est mis en examen. Ce dernier le provoque, affirmant qu’il a eu de la chance car les faits sont désormais prescrits. Patrick lui reproche la situation, mais Delmas lui rétorque qu’il l’a protégé à l’époque, notamment face à Florence. Patrick, lui, aurait préféré que la vérité éclate, quitte à être lui aussi impliqué.

À la résidence, Laura a récupéré une chambre qui s’était libérée. Elle confronte Morgane, lui annonçant qu’elle risque elle aussi des ennuis après la chute de Delmas, à cause de ses actes. Elle s’inquiète de voir tout s’effondrer et redoute que son casier judiciaire la contraigne à quitter la police. Elle l’accuse d’avoir obtenu ce qu’elle voulait, mais Morgane lui répond que le concours a été annulé.



Publicité





L’avocate de Florence lui annonce qu’elle va être libérée sous condition, avec une obligation de soins. Patrick souhaite la voir, ce qu’elle accepte. Lors de leur échange, il lui explique qu’ils ont tous deux été drogués cette fameuse nuit, et lui demande pardon. Il reconnaît que la MDMA n’excuse pas tout, et qu’il a manqué de courage au réveil. Florence avoue qu’elle a interprété son départ comme un aveu de culpabilité. Patrick regrette de ne pas s’être soucié de son état. En larmes, elle lui demande de prendre soin de Vadim. Il promet de le faire. Elle le remercie.

Maître Bataille informe Vadim que sa mère est sortie de prison et est partie se reposer dans le Gard. Le jeune homme ne comprend pas pourquoi elle l’a écarté. Elle lui a tout de même laissé un message : elle espère qu’il saura trouver le bonheur. Bouleversé, Vadim demande à rester seul. Plus tard, Babeth croise Vadim en larmes au cabinet. Elle le prend dans ses bras et partage sa peine.

Au bar, Thomas nettoie le zinc tandis que Djawad se moque gentiment. Thomas est irritable mais finit par s’excuser. En rangeant, il découvre un colis sous le comptoir contenant une bible. Sans savoir à qui il appartient, il le jette… alors qu’il était à Djawad !

De son côté, Aya passe un moment avec Nolan, qui se décrit comme un gars simple. Elle évoque ses fréquentations douteuses, il finit par reconnaître. Puis ils changent de sujet et Nolan lui demande s’il peut l’embrasser. Aya accepte, et ils montent dans sa chambre.

Louis rejoint Barbara au bar, et avec Djawad, ils évoquent le stress de Thomas. Louis parle d’un colis appartenant à son ami riche, Christian Santoni, décédé récemment. Il pense que Djawad est passé à côté d’un trésor. Pris de panique, Djawad se précipite pour récupérer le colis… mais il a disparu ! Barbara lui apprend que Thomas l’a jeté. Djawad fonce fouiller les poubelles, retrouve le colis, mais la bible a disparu… Il l’aperçoit finalement sur la table de Mirta. En la récupérant, il découvre une lettre à l’intérieur !

Au bar, Thomas réajuste le portrait de son père, à qui il confie ses espoirs : peut-être, cette fois, vont-ils enfin être tranquilles… Pendant ce temps, Djawad lit la lettre avec émotion. Aya le rejoint. Il lui raconte que Santoni, son ancien co-détenu, lui a légué 4 millions d’euros. Ce pactole pourrait sauver le Mistral ! Il file en parler à Thomas : il est décidé à garder le bar, mais prévient que ça ne sera pas très légal. Il demande alors jusqu’où Thomas est prêt à aller pour sauver le quartier…

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : départ, arrivée, le bar en danger, les résumés jusqu’au 22 août 2025

VIDÉO Plus belle la vie du 8 août 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.