Demain Nous Appartient spoiler : Sara sous le choc, le tueur fait une nouvelle victime ! (vidéo épisode du 12 août)

Demain nous appartient spoiler – Le tueur en série va faire une nouvelle victime dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, alors que Sara était ciblée, c’est Bart qui va être la victime du tueur qui terrorise Sète !











Bart a remplacé Sara sur le jet-ski à la dernière minute. Puis, l’explosion. Restée sur la plage, Sara est sous le choc… Très vite, la panique la gagne : Bart a-t-il survécu ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2007 du 12 août 2025 : Bart victime du tueur en série

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.