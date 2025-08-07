Secret Story 13 : et le gagnant est... (finale du 7 août 2025)



Publicité





C’est désormais officiel : Romy est la grande gagnante de Secret Story 13 ! À l’issue de la finale diffusée en direct ce jeudi soir sur TF1, elle a remporté une victoire écrasante avec 72 % des voix, s’imposant largement face à ses trois adversaires.











Publicité





📊 Voici les résultats complets du public :

1️⃣ Romy — 72 %

2️⃣ Ethan — 16 %

3️⃣ Anita — 9 %

4️⃣ Noah — 3 %

Grande favorite dans l’ombre tout au long de l’aventure, Romy a su convaincre par son authenticité, sa bienveillance et son parcours sans faute dans la Maison des Secrets. Sa victoire ne souffre d’aucune contestation : le public l’a largement plébiscitée.

De son côté, Ethan, longtemps en tête de nombreux sondages avant la finale, doit se contenter de la deuxième place, assez loin derrière. Anita, stratège discrète, monte sur la troisième marche du podium, tandis que Noah, pourtant détenteur de la plus grosse cagnotte et l’un des deux seuls à avoir gardé son secret jusqu’au bout, termine en dernière position avec seulement 3 % des suffrages.



Publicité





🏆 Romy repart donc avec le chèque de 100.000 euros en plus de sa cagnotte personnelle, et une belle popularité auprès du public. Un sacre incontestable pour une candidate qui aura marqué cette saison par sa sincérité et son calme.

👏 Bravo à elle, et félicitations aux quatre finalistes pour cette aventure intense !

Secret Story 13 : replay de la finale du 7 août 2025

Rendez-vous l’an prochain pour une nouvelle saison de Secret Story. Et si vous avez manqué la finale de ce jeudi 7 août 2025, sachez qu’elle sera rapidement dispo en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI durant 7 jours.