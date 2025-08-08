« Attention au départ ! » : histoire et interprètes du film ce soir sur M6 (8 août)



Attention au départ ! au programme TV du vendredi 8 août 2025 – Ce soir M6 rediffuse le film « Attention au départ ! ». Un film réalisé par Benjamin Euvrard avec André Dussolier et Jérôme Commandeur dans les rôles principaux.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou sur 6PLAY via sa fonction direct.







« Attention au départ ! » : l’histoire

Manquer le train, c’est déjà embêtant. Mais le voir partir avec vos enfants — et ceux dont vous avez la responsabilité —, c’est une tout autre histoire… Voici celle de la course folle de Benjamin, un papa poule un peu dépassé, et d’Antoine, un grand-père excentrique, qui doivent absolument trouver une solution avant que tout le monde découvre qu’ils ont perdu les enfants ! Rattraper ce train est leur seule chance de réparer les choses…

Avec André DUSSOLIER (Antoine), Jerôme COMMANDEUR (Benjamin), Jonathan LAMBERT (Michaud), Nils OTHENIN-GIRARD (Maxime), Charly de Witte (Chimel), Léo Dussollier (Le smoking), Marie Julie BAUP (Marie), Ferdinand Leclère (Vlad)



VIDEO « Attention au départ ! », la bande-annonce