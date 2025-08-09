Demain Nous Appartient spoilers : Bart victime d’un accident, Violette face à Judith, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 11 au 15 août 2025)



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 11 au 15 août 2025 – Impatient de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient » ? Alors comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par le terrible accident de Bart. Il va utiliser le jet-ski prévu initialement pour Sara et il va exploser en mer ! Pendant ce temps là, la police continue l’enquête sur le tueur en série. Damien découvre que ce dernier prend des anxiolytiques et ils vont chercher dans ce sens…

Violette décide de confronter Judith et elle utilise Marceau pour rendre Jordan jaloux. Quant à Kévin, c’est son dernier jour au mas mais il est introuvable.

Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 11 au 15 août 2025

Lundi 11 août 2025 (épisode 2006) : Ludo est choqué d’apprendre que Victoire lui a fait un coup bas. La rencontre entre Annie et Alain tourne au fiasco. Laurie ne peut s’empêcher de draguer tout ce qui bouge.

Mardi 12 août 2025 (épisode 2007) : Un habitant bien connu de tous est victime d’un terrible accident. Annie passe rapidement de la haine au désir. Rien ne peut faire descendre Raphaëlle de son petit nuage.

Mercredi 13 août 2025 (épisode 2008) : Incognito, le tueur en apprend davantage sur l’avancée de l’enquête. Christelle met de côté sa déontologie pour aider Annie dans sa quête. Les ados s’allient pour convaincre François de rejoindre la chorale.

Jeudi 14 août 2025 (épisode 2009) : L’étau se resserre grâce à la liste des patients traités au Neurolex. Violette décide de confronter directement Judith. Soizic découvre, émue, les répétitions de la Brassos.

Vendredi 15 août 2025 (épisode 2010) : Nordine établit une connexion cruciale avec un récent témoignage. Violette utilise Marceau pour arriver à ses fins. Pour son dernier jour au Mas, Kevin est injoignable.



VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 11 au 15 août 2025

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

