50mn Inside du 9 août 2025 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

50′ Inside du 9 août 2025, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50′ Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.


A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.

50mn Inside du 9 août 2025, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

💃 En coulisses – Cabaret légendaire : le nouveau défi de Kamel Ouali⁣
Le Paradis Latin relance sa revue mythique avec une toute nouvelle troupe dirigée par Kamel Ouali. A quels défis a-t-il du faire face pour réinventer le plus ancien cabaret parisien ?

🎭⁣ Le portrait : rencontre avec Michèle Laroque


🎬 La story – Didier Bourdon
D’inconnu à incontournable⁣, comment est-il devenu un acteur culte ?

50mn Inside du 9 août 2025, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

☀️⁣ Le document : Saint-Martin
Ces français qui ont choisi de faire de leur vie une fête

🇪🇸⁣ Destination Marbella
Ces français partis à la conquête de la nouvelle merveille d’Espagne

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.

