OM Summer Act : Marseille / Aston Villa en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

OM Summer Act 9 août 2025 – Marseille / Aston Villa en direct, live et streaming, c’est aujourd’hui à Marseille. L’Olympique de Marseille termine sa série de matchs de préparations pour la nouvelle saison de Ligue 1 Uber Eats ce samedi soir contre le club anglais d’Aston Villa.





Un match à suivre ce samedi soir à 19h.







Ce soir, l’Olympique de Marseille clôture sa préparation estivale par un match amical de prestige face à Aston Villa, au Stade Vélodrome, avec plus de 63 000 spectateurs attendus. Ce duel face à un club anglais ambitieux, quart de finaliste de la Ligue des champions la saison passée, est l’occasion pour les Marseillais de peaufiner leurs automatismes avant la reprise du championnat, prévue le 15 août à Rennes.

Avant le coup d’envoi, l’OM présentera ses nouvelles recrues, dont l’ailier américain Timothy Weah, prêté par la Juventus.



Marseille / Aston Villa – Composition des équipes

🔵 Marseille (composition probable) : Rulli – Murillo, Balerdi, Egan-Riley, Medina – Gomes, Højbjerg, Rabiot – Rowe, Gouiri, Greenwood

🔵 Aston Villa (composition probable) : Martinez – Cash, Mings, Konsa, Maatsen – Kamara, McGinn – Bailey, Rogers, Malen – Watkins

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Marseille / Séville ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! L’Olympique de Marseille retransmettra cette rencontre sur sa chaîne Twitch et sur YouTube. Coup d’envoi à 19h !

Marseille / Aston Villa, sixième match de l’OM Summer Act, à suivre ce samedi à 19h sur Twitch et YouTube.