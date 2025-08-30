Demain Nous Appartient spoilers : Ellie découvre la vérité, Jordan ment, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 1er au 5 septembre 2025)



Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 1er au 5 septembre 2025 – Déjà curieux de savoir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Demain nous appartient » ? Alors comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











Publicité





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la découverte de la vérité sur le père biologique d’Ellie. Ce n’est pas Sébastien et Marianne découvre qu’il s’agit de… Samuel ! Le Dr Chardot est totalement chamboulé à l’idée d’être le père d’une adolescente.

De son côté, Bart est amoureux. Il a une liaison secrète avec Erica, la nouvelle proviseure du lycée Georges Brassens, qui est aussi la mère de Marceau.

Jordan ment encore à Violette et s’enfonce… Quant à Maud, elle est jalouse du rapprochement entre Diego et Ellie.



Publicité





Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 1er au 5 septembre 2025

Lundi 1er septembre 2025 (épisode 2021) : Ellie est bien décidée à découvrir la vérité. Bart s’est trouvé une nouvelle amoureuse. Alex se retrouve dans l’embarras.

Mardi 2 septembre 2025 (épisode 2022) : Maud voit d’un mauvais œil le soutien de Diego à Ellie. Marceau et Erica partagent un secret. Sylvain supporte mal la trahison de Bruno.

Mercredi 3 septembre 2025 (épisode 2023) : Samuel fait une découverte chamboulante et se ferme totalement. Bart découvre qui est le fils de sa nouvelle copine. Face à Violette, Jordan s’enfonce dans un mensonge.

Jeudi 4 septembre 2025 (épisode 2024) : Ellie ne laisse pas Kevin indifférent. Mona tente de secouer Joël. Christelle trouve le comportement de Sylvain ridicule.

Vendredi 5 septembre 2025 (épisode 2025) : Grâce à Samuel, Ellie finit par trouver sa place. Diego a besoin de soutien pour le semi-marathon à venir. Bruno, hospitalisé, peut compter sur ses amis.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 1er au 5 septembre 2025

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…