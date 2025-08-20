

20h30 le samedi du 30 août 2025 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse.





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le samedi » du 30 août 2025 : Hélène Darroze, une histoire de femmes

Véritable icône de la gastronomie française, Hélène Darroze s’impose comme l’une des cheffes les plus étoilées au monde. Sacrée meilleure femme chef en 2015, elle cumule aujourd’hui six étoiles Michelin : deux pour son restaurant parisien Marsan, trois pour Hélène Darroze at The Connaught à Londres, et une pour Hélène Darroze à Villa La Coste, dans l’arrière-pays aixois.

Malgré cette reconnaissance internationale, la cheffe n’a jamais perdu sa soif d’apprendre et de se réinventer.



Issue d’une lignée de cuisiniers depuis quatre générations, Hélène Darroze a repris en 1995 les rênes du Relais & Châteaux familial à Villeneuve-de-Marsan, transmis par son père. Pourtant, rien ne la prédestinait à poursuivre l’aventure culinaire de l’auberge landaise.

Guidée par la mémoire des saveurs transmises par sa grand-mère, elle s’est peu à peu imposée comme une figure incontournable de la haute cuisine. Et aujourd’hui encore, elle continue d’apprendre auprès d’autres femmes. L’émission « 20h30 le samedi » (France 2) l’a ainsi suivie au Maroc, où elle s’initie à de nouvelles traditions culinaires.

Retrouvez aussi « 20h30 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV