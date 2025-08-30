50mn Inside du 30 août 2025 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1



50′ Inside du 30 août 2025, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50′ Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







50mn Inside du 30 août 2025, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🎬 Le portrait : Entretien exclusif avec Line Renaud. A 97 ans, elle a reçu Isabelle Ithurburu chez elle.

🎶 La story : « All by myself », le plus grand défi vocal de Céline Dion



👑 L’actu : c’est une rentrée sous haute surveillance pour la famille royale d’Angleterre. Quels défis attendent Kate et William ?

✨ Evénement dans le quartier mythique de Notting Hill à Londres, qui se métamorphose pour le plus grand carnaval d’Europe

50mn Inside du 30 août 2025, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

☀️ Le document : la France, destination phare de cet été.

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.