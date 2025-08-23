Echappées Belles du 23 août : direction l’Ubaye ce soir sur France 5 (sommaire)



Publicité





Echappées Belles du 23 août 2025 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, deux rediffusions.





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Publicité





Echappées Belles du 23 août, à 21h – « Ubaye, vallée secrète » (rediffusion)

Nichée entre l’Italie et le lac de Serre-Ponçon, la vallée de l’Ubaye reste un territoire discret et préservé. Longtemps isolée, son ouverture à la fin du XIXᵉ siècle n’a pas entamé la richesse de son environnement, aujourd’hui prisé des randonneurs et amateurs de sports d’eaux vives.

Avec plus de 1 000 km de sentiers et 63 sommets emblématiques, la vallée attire chaque année des passionnés de montagne, tandis que sa rivière, née à 2 700 m d’altitude, est considérée comme l’une des plus belles d’Europe.



Publicité





Lieu de passage et de migrations, l’Ubaye porte aussi une histoire singulière : au XIXᵉ siècle, nombre de ses habitants s’expatrièrent au Mexique, laissant derrière eux un héritage architectural unique à Barcelonnette. Dans cette nouvelle émission, Ismaël part à la rencontre de cette vallée sauvage et de ceux qui y vivent — bergers, montagnards et passionnés — pour révéler les mystères de l’Ubaye.

Les reportages : L’Ubaye, on dirait le Sud / L’ivresse des sommets / Saint-Paul-sur-Ubaye, le village fertile / La puissance de l’eau / L’histoire mexicaine de la vallée

Echappées Belles du 23 août à 22h30 – « Une échappée omanaise » (rediffusion)

Entre mer et désert, Oman est un joyau discret de la péninsule arabique. Montagnes, wadis, dunes, villages perchés et palmeraies composent des paysages préservés, reflet de l’engagement du sultanat pour sa biodiversité. À contre-courant de ses voisins du Golfe, le pays avance à son propre rythme, alliant développement et traditions. Pour débuter son voyage, Sophie Jovillard explore le wadi Harima, l’un des plus spectaculaires du pays.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 23 août 2025 dès 21h sur France 5