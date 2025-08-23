Fort Boyard du 23 août 2025 : ce soir l’équipe de Camille Cerf (VIDEO)



Publicité





Fort Boyard du samedi 23 août 2025 Ce soir et comme chaque samedi de l’été, Olivier Minne vous donne rendez-vous sur France 2 pour la suite de la saison 2025 de Fort Boyard. Pour ce nouveau numéro, l’équipe est composée ce soir de Camille Cerf, Diane Leyre, Christophe Licata, Azzeddine Ahmed-Chaouch, Mayane, Léa François.





A suivre également en streaming et en replay gratuit sur France TV.







Publicité





Ils joueront au profit de l’association Les Bonnes Fées. Créée en 2015 par d’anciennes Miss France et placée sous la présidence de Sylvie Tellier, l’association œuvre en faveur des femmes en situation de précarité ou touchées par le cancer. Elle a inauguré trois Maisons des Bonnes Fées au sein des hôpitaux de Lyon, Lille et Montpellier, où sont proposés des soins de socio-esthétique ainsi que des ateliers de bien-être destinés à accompagner les patientes tout au long de leur parcours.

Présentation de la saison 2025

Pour sa 36ᵉ saison, Fort Boyard renoue avec son esprit d’origine. Le Père Fouras, gardien du trésor, redouble d’ingéniosité en imaginant des pièges toujours plus redoutables, tandis qu’Olivier Minne reste aux commandes pour orchestrer les affrontements entre équipes de célébrités venues se dépasser au profit de grandes causes.



Publicité





Cet hiver, les règles changent : avec des réserves de boyards en diminution, le Père Fouras se révèle plus stratège que jamais. Inspiré par les légendes du Fort, il conçoit de nouvelles épreuves, revisite les défis cultes et multiplie les rebondissements pour mettre les candidats à l’épreuve. Chaque semaine, il convoque le « cercle des anciens », composé de figures emblématiques et d’un Maître du Temps, chargé de décider quels aventuriers sont dignes de l’affronter. Pour défendre son trésor, il peut aussi compter sur une troupe d’alliés impitoyables, prêts à déjouer les plans des prétendants.

Fort-Boyard : extrait vidéo du 23 août 2025

Voici un extrait de votre émission de ce soir.

vidéo à venir