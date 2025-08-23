Audiences 22 août 2025 : « Les 12 coups, les 15 ans » juste devant « Tropiques criminels »



Audiences 22 août 2025 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences vendredi soir avec le prime « Les 12 coups, les 15 ans », qui a captivé 3 millions de téléspectateurs pour 19,8% de pda.





C’est loin devant France 2 avec un ancien épisode de la série « Tropiques criminels », qui a été suivi par 2,93 millions de téléspectateurs pour 19,1% de pda.







Audiences 22 août 2025 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec le match de la Coupe du Monde de rugby féminine Angleterre / Etats-Unis, qui a intéressé 1 million de téléspectateurs pour 6,6% de pda.

M6 suit avec la rediffusion du film « Les blagues de Toto », qui a rassemblé 908.000 téléspectateurs pour 6,2% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie