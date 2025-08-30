Echappées Belles du 30 août : direction la Haute-Garonne ce soir sur France 5 (sommaire)



Echappées Belles du 30 août 2025 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, deux rediffusions.





Echappées Belles du 30 août, à 21h – « Haute-Garonne, un week-end à Toulouse » (rediffusion)

La Haute-Garonne est le département le plus étiré de France, s’allongeant sur près de 200 km du nord au sud jusqu’à la frontière espagnole. Cette géographie lui confère une grande variété de paysages et de cultures. Au cœur du territoire, Toulouse, capitale de l’Occitanie, concentre l’activité économique et démographique : son aire urbaine rassemble près d’un million d’habitants, soit la moitié de la population départementale. Le reste du territoire dévoile une mosaïque de nature et de villages pittoresques, depuis la plaine du Lauragais, traversée par le canal du Midi, jusqu’aux sommets pyrénéens autour de Bagnères-de-Luchon.

Autre richesse patrimoniale, la Via Garona longe la Garonne sur 170 km et parcourt presque tout le département. Ce fleuve emblématique façonne l’identité de la Haute-Garonne : ressource économique majeure, il offre aussi un formidable terrain d’activités liées au tourisme vert. C’est d’ailleurs sur l’eau, à Toulouse, que Tiga entame son week-end à la rencontre de ceux qui font vivre, aiment et protègent ce territoire.



Les reportages : Toulouse, la ville rose vue des toits / Le rugby de village / Saint-Bertrand-de-Comminges / La haute montagne pyrénéenne, l’aventure accessible / Le brame du cerf.

Echappées Belles du 30 août à 22h30 – « Madagascar et ses trésors naturels » (rediffusion)

Jérôme Pitorin met le cap sur le nord de Madagascar pour un voyage à la fois surprenant et envoûtant. Surnommée « l’île rouge », cette terre aux mille nuances offre un kaléidoscope de cultures et de paysages, entre plages de sable immaculé et forêts tropicales luxuriantes. À Nosy Be, véritable écrin naturel, il plonge dans les eaux turquoise à la rencontre de ceux qui veillent sur la préservation de la faune et de la flore. Puis, quittant le littoral, il s’aventure vers des terres plus reculées pour poursuivre son exploration.

