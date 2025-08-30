Audiences 29 août 2025 : « Capitaine Marleau » loin devant « Une famille en or »

Audiences 29 août 2025 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences vendredi soir avec un épisode inédit de la série « Capitaine Marleau », qui a captivé 4,19 millions de téléspectateurs pour 27,2% de pda.


C’est loin devant TF1 avec un numéro inédit de « Une famille en or », qui a été suivi par 2,03 millions de téléspectateurs pour 12,5% de pda.

© Fabien MALOT – FTV – PASSION FILMS


Audiences 29 août 2025 : les autres chaînes

France 3 complète la rediffusion de « Sardou, autoportrait », qui a intéressé 1,41 million de téléspectateurs pour 9,4% de pda.

M6 est faible avec la diffusion du film inédit « Les blagues de Toto 2 », qui a rassemblé 724.000 téléspectateurs pour 4,6% de pda.


