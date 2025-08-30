The Voice Kids du 30 août : lancement de la nouvelle saison ce soir sur TF1



The Voice Kids du 30 août 2025, extrait vidéo – C’est l’heure du lancement de la nouvelle saison de The Voice Kids ce soir sur TF1. Nikos Aliagas donnera le coup d’envoi en compagnie des coachs de la saison : Patrick Fiori, Matt Pokora, Soprano et Santa.





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







The Voice Kids 2025 : présentation de la nouvelle saison

Préparez-vous pour une saison exceptionnelle de The Voice Kids ! Nikos Aliagas et Karine Ferri vous donnent rendez-vous pour découvrir une nouvelle génération de jeunes talents prêts à séduire la scène… et le cœur de nos coachs. Cette année, l’émotion, les surprises et la magie musicale seront plus que jamais au rendez-vous !

Patrick Fiori, figure emblématique du programme, signe sa 10ᵉ saison et compte bien décrocher un nouveau trophée aux côtés de jeunes artistes prometteurs. À ses côtés, Matt Pokora et Soprano, véritables showmen, feront vibrer le plateau avec leur énergie communicative.



Grande nouveauté : l’arrivée d’une nouvelle coach ! Santa, artiste complète à la voix singulière et à l’univers déjà salué par le public et la critique, rejoint l’aventure. Elle apportera fraîcheur, puissance et originalité à ce quatuor de coachs aussi complémentaire que passionné.

Entre larmes, éclats de rire et prestations vocales impressionnantes, The Voice Kids 2025 s’annonce comme l’un des grands événements télévisés de la rentrée.

Au programme :

– Les Auditions à l’Aveugle, où seule la voix pourra faire tourner les célèbres fauteuils rouges.

– L’étape des Groupes, synonyme de partage et de cohésion, où les talents devront se démarquer.

– Et enfin, la grande finale en direct, moment ultime où coachs et public éliront La Plus Belle Voix Kids 2025.

Alors, qui de Patrick Fiori, Matt Pokora, Soprano ou Santa remportera cette nouvelle édition ?

Extrait vidéo du 30 août