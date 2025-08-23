« Meurtres à Pont-Aven » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (23 août)



Publicité





« Meurtres à Pont-Aven » au programme TV du 23 août 2025 – Ce samedi soir à la télé, France 3 rediffuse le téléfilm « Meurtres à Pont-Aven », qui fait partie de la collection « Meurtres à… ». Au casting, Alexandre Brasseur, alias Alex dans « Demain nous appartient », mais aussi Astrid Roos et Stéphane Freiss.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







Publicité





« Meurtres à Pont-Aven » : l’histoire

Vingt ans plus tôt, Suzanne Saroc, artiste peintre, périssait brûlée vive dans son atelier. Un drame étouffé par le temps… jusqu’à ce que deux galeristes soient assassinés dans la même ville.

L’enquête est confiée à Marion, la fille de Suzanne, encore enfant au moment de la mort de sa mère, et à Antoine Le Mezec, l’enquêteur qui avait dirigé les investigations deux décennies auparavant. Aurait-il manqué un indice capital, ou pire… dissimulé volontairement une vérité dérangeante ? Quel fil invisible relie ces affaires ?



Publicité





De son côté, Sébastien, père de Marion et médecin légiste impliqué dans les meurtres récents, semble lui aussi porter un lourd secret. Son amour pour Suzanne ne s’est jamais éteint et il a toujours eu la certitude qu’on lui cachait quelque chose.

Interprètes et personnages

Avec Alexandre Brasseur (Antoine Le Mezec), Astrid Roos (Marion Darosa), Stéphane Freiss (Sébastien Darosa), Michel Voita (Paul Dumoriez), Naïma Rodric (Juliette Dumoriez), Anne Canovas (Marie-Ève Dumoriez)

« Meurtres à Pont-Aven » : la bande-annonce