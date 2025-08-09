Fort Boyard : quels gains pour l’équipe de Philippe Etchebest ? (résumé émission 6 du 9 août 2025)



Publicité





Fort Boyard, résumé, mot code, et gains de l’équipe du 9 août 2025 – C’est parti pour le sixième numéro de la saison 2025 de Fort Boyard. Ce soir le Père Fouras recevait Philippe Etchebest, Angélique Angarni-Filopon, Monsieur Poulpe, LeBouseuh, Sylvie Tellier, et Paul Scarfoglio.











Publicité





A l’issue des épreuves et des aventures, l’équipe n’avait qu’un seul indice et a du faire deux sacrifices. Ils ont donc pu ouvrir 4 indices : MÈCHE, FLAMME, CIRE, VOITURE. Ils ont rapidement trouvé le mot code : BOUGIE.

Ils ont récolté les précieux boyards et le verdict tombe : ils ont remporté 16.795 euros au profit de l’association Pompiers Solidaires. Cette association humanitaire, reconnue d’intérêt général, agit en France et à l’international pour protéger des vies et soutenir les populations vulnérables face aux risques et aux catastrophes. Elle rassemble des bénévoles spécialisés dans le secours, la santé et la logistique. Ses missions couvrent la formation, la prévention, l’accès à l’eau potable et aux soins, ainsi que la lutte contre les inégalités entre le Nord et le Sud. En cas de crise, son Unité de Secours Internationale (USI) déploie rapidement des interventions adaptées, en tenant compte des réalités culturelles et sociales locales.

Fort Boyard du 9 août, le replay

Si vous avez manqué ce 6ème numéro de Fort Boyard ce samedi 9 août, sachez qu’il sera rapidement disponible en replay streaming gratuit sur France.TV durant 7 jours encore en cliquant ici.



Publicité



