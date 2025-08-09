Un Si Grand Soleil Spoilers : une terrible agression, Thaïs au plus bas ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 11 au 15 août 2025)



Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 11 au 15 août 2025 – Déjà impatient de savoir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si tel est le cas, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la terrible agression d’Ulysse. Alors qu’il trompe Bilal avec des rencontres sur une appli gay, on lui tend un piège et il est violemment agressé ! Une agression homophobe avec à l’origine, Niels, un pote de Pablo !

Cécile doit annoncer la vérité à Margot, qui est sous le choc et lui en veut. Elle lui annonce qu’elle ne pourra jamais lui pardonner ! Thaïs est elle aussi sous le choc, la mort de Liam la bouleverse et elle a du mal à accepter d’avoir été manipulée…



Quant à Pascal, il a une mauvaise nouvelle à annoncer à Catherine…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 11 au 15 août 2025

Lundi 11 août 2025 (épisode 1724) : Tandis que Noura fait la connaissance du nouvel ami de Pablo, l’infiltration d’Akim prend une tournure dramatique.

Mardi 12 août 2025 (épisodes 1725) : Margot découvre la vérité sur l’opération de police : va-t-elle pardonner à sa sœur ? Quant à Ulysse, il voit son rendez-vous tourner au cauchemar.

Mercredi 13 août 2025 (épisode 1726) : Elisabeth se voit offrir une opportunité inattendue pour ses affaires. Quant à Pascal, ses problèmes font ressurgir de douloureux souvenirs pour Catherine.

Jeudi 14 août 2025 (épisode 1727) :Thaïs n’accepte pas d’avoir été manipulée. De son côté, Ulysse est en plein dilemme face à Bilal.

Vendredi 15 août 2025 (épisode 1728) : Pascal annonce une mauvaise nouvelle à Catherine. De son côté, Pablo a besoin d’argent, et son ami Niels a justement un plan à lui proposer…

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 11 au 15 août 2025

