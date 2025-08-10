Capital du 10 août 2025 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6



Publicité





Capital du 10 août 2025 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd’hui il a pour thème : « 12 milliards au soleil : à qui profite le jackpot de la Côte d’Azur ? ».





A découvrir dès 21h10 sur M6 et en replay sur M6+.







Publicité





Capital du 10 août 2025 : sommaire et reportages de ce soir

La Côte d’Azur est la destination touristique la plus prisée, attirant non seulement les vacanciers français, mais surtout une clientèle étrangère fortunée, passionnée par la Riviera. Les retombées économiques sont impressionnantes : elles atteignent 12 milliards d’euros chaque année ! Mais qui tire vraiment profit de cet engouement ? Entre plages privées luxueuses, villas somptueuses et campings en bord de mer, certains exploitent à fond des emplacements très recherchés, tandis que d’autres tentent des paris audacieux, parfois même en frôlant les limites de la légalité.

Sur les 120 kilomètres de côtes, à l’ouverture de la saison, les gestionnaires des nombreuses plages privées savent que le compte à rebours est lancé : ils disposent de seulement quatre mois pour réussir leur saison et amortir leurs investissements colossaux. Pourtant, faire des profits quand les visiteurs viennent avant tout pour se détendre et profiter du soleil demande une vraie maîtrise, que certains ont parfaitement acquise ! À Nice, la plage emblématique du Beau Rivage nous a ouvert ses portes. Entre optimisation des transats et propositions de menus et boissons tendance, les dépenses moyennes des clients sont tout simplement étonnantes ! Non loin de là, à Villeneuve-Loubet, le maire a provoqué une polémique en supprimant les concessions de plusieurs plages afin de protéger le littoral. Mais certains exploitants sont prêts à tout pour poursuivre leur activité.



Publicité





Face à une pression touristique toujours croissante, des marchés de niche émergent à grande vitesse, notamment dans l’immobilier de luxe. À quelques kilomètres des plages, les « gated communities » — ces résidences fermées et sécurisées inspirées du modèle américain — se multiplient. Avec des prix d’environ 50 000 euros le mètre carré, le coût n’est clairement pas un obstacle. Quelle est la vie quotidienne des ultrariches dans ces quartiers protégés ? Qui sont les personnes qui travaillent pour eux ? Si une partie importante de l’économie locale en bénéficie — jardiniers, piscinistes, commerçants —, nous avons découvert une communauté d’employés souvent étrangers, qui vivent dans l’ombre, sous-payés et privés de droits.