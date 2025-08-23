

Grands reportages du 23 août 2025, sommaire et reportages











Grands reportages du 23 août 2025 : au sommaire ce samedi

Dès 13h40 : « Je quitte la France – Saison 2 – 1ère partie » (rediffusion)

De plus en plus de Français, désireux de rompre avec la morosité du quotidien et animés par l’envie de découvertes culturelles, choisissent de tout quitter pour s’installer à l’étranger. On estime déjà à deux millions le nombre de compatriotes vivant hors de France, malgré les incertitudes et le temps d’adaptation nécessaires. Pendant quatre ans, une équipe a suivi le parcours de trois familles parties aux Philippines, aux États-Unis et au Costa Rica, retraçant leurs épreuves comme leurs réussites. Plus de deux ans plus tard, ces familles ont été retrouvées afin de dresser le bilan de cette aventure.

Et à 14h50 « Je quitte la France – Saison 2 – 2ème partie » (rediffusion)



En quête de dépaysement, lassés par la morosité ambiante, attirés par davantage de liberté ou par la découverte d’autres cultures, de plus en plus de Français choisissent de changer de vie, parfois jusqu’à s’installer à l’autre bout du monde. On estime déjà à deux millions le nombre de ceux qui vivent à l’étranger… un chiffre en constante progression. Mais s’expatrier, tout vendre, tout quitter et reconstruire une existence à des milliers de kilomètres exige du temps et comporte de nombreux risques. C’est pourquoi l’une de nos équipes a suivi, pendant quatre ans, les parcours hors du commun de trois familles.