Les 12 coups de midi du 23 août : Thomas continue mais échoue face à l’étoile mystérieuse entièrement découverte

Les 12 coups de midi du 23 août 2025, 2ème victoire de Thomas – Thomas a signé une seconde victoire ce samedi midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Alors que l’étoile mystérieuse est entièrement découverte depuis hier, il a échoué en faisant 2 erreurs lors du Coup de Maître.











Les 12 coups de midi du 23 août, plus aucune case sur l’étoile mystérieuse

Thomas a remporté 100 euros à partager, il a donc 1050 euros de gains dans sa cagnotte. Sur l’étoile mystérieuse, rappelons que c’est Virginie Efira qui est apparue hier. Pour décrocher l’étoile, le Maître de Midi doit impérativement réussir à faire un Coup de Maître.

Explications des indices :

🏊‍♀️ Piscine couverte → Le Grand Bain (2018), où elle joue avec l’équipe de nage synchronisée masculine.

🦌 Cerf → Le Goût des merveilles (2015), film très lié à la nature et à l’imaginaire (le cerf est même sur l’affiche).

🦇 Chauve-souris → Lego Batman, le film (2017), où elle double Batgirl.

🛵🌸 Scooter rose → 20 ans d’écart (2013), où elle incarne une quadra pétillante qui vit une romance avec un jeune homme.

✂️ Ciseaux → La Chance de ma vie (2010), où elle est coiffeuse.

🃏 Jeu de cartes → Elle a joué au poker à Las Vegas.

🕯️ Bougies → Un amour impossible (2018), film très intimiste et mélancolique, avec des ambiances feutrées.

📺 Mini-télé → ses débuts comme animatrice sur M6 (Nouvelle Star, M6 Kid, etc.), avant sa carrière d’actrice.

Noms déjà proposés : Florent Manaudou, Michael Phelps, Guillaume Canet, Julien Doré, Cyril Lignac, Margot Robbie, Robert Pattinson



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 23 août

Et si vous n'avez pas pu voir l'émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+