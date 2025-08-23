Tout le monde veut prendre sa place : Marie-José reste championne et passe un cap (23 août)



Marie-José fait un joli début de parcours dans le jeu de Cyril Féraud « Tout le monde veut prendre sa place ». Elle a signé une 9ème victoire ce samedi midi sur France 2 et elle a passé le cap des 10.000 euros de gains.











Marie-José, venue tout droit de Cannes dans les Alpes Maritimes, totalise 10.300 euros de gains en 9 victoires. Elle sera de retour demain pour tenter de franchir la barre des 10 victoires.

Tout le monde veut prendre sa place du 23 août, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce samedi 23 août 2025, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv